Instants parents-enfants – Petit-déjeuner plaisir en famille Salle Marcel Paul Varennes-Vauzelles, mercredi 22 mai 2024.

Instants parents-enfants – Petit-déjeuner plaisir en famille Les instants parents-enfants sont des moments de partage qui vous permettront de retrouver du plaisir en famille, avec vos enfants à travers différentes activités. Mercredi 22 mai, 09h30 Salle Marcel Paul Gratuit, sur inscription

Être parent, c’est une super aventure, mais ce n’est pas facile tous les jours ! Le quotidien et les tracas peuvent rapidement prendre le dessus sur la relation que l’on entretient avec son enfant. Aujourd’hui, les parents se posent beaucoup de questions et se sentent régulièrement épuisés face aux questionnements concernant les nouveaux enjeux sociaux.

Le Pôle Adulte Famille du Centre Social Municipal de Varennes-Vauzelles vous propose une série d’activités tout au long de l’année pour aider les parents d’enfant et d’adolescents ainsi que les futurs parents à mieux comprendre et gérer les difficultés du quotidien et retrouver un équilibre sain et heureux dans leur vie de famille.

Petit-déjeuner plaisir en famille

Cette activité est l’occasion idéale de lier l’utile à l’agréable : lors d’un moment convivial en famille, vous pourrez découvrir et déguster un petit déjeuner sain et simple à reproduire chez soi.

En partenariat avec Élisabeth Gay, naturopathe

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer aux activités. Tous les ateliers sont gratuits, sur inscription obligatoire.

Renseignements auprès du Pôle adultes-familles au 06.20.44.99.85 – melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr

Salle Marcel Paul
RUE DE VERDUN
58640 Varennes-Vauzelles
Varennes-Vauzelles
Nièvre

