Installations lumineuses et œuvre participative avec les Plastiqueurs Archéa, archéologie en pays de France Louvres, samedi 18 mai 2024.

Installations lumineuses et œuvre participative avec les Plastiqueurs Pour la Nuit européenne des musées, La compagnie de scénographie « Les Plastiqueurs » imagine des amphores lumineuses. Pour une soirée au musée Archea, les « calices totems » et les « lustres Amphores » so… Samedi 18 mai, 19h00 Archéa, archéologie en pays de France Dans la limite des places disponibles, inscription sur place le jour-même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Pour la Nuit européenne des musées, La compagnie de scénographie « Les Plastiqueurs » imagine des amphores lumineuses. Pour une soirée au musée Archea, les « calices totems » et les « lustres Amphores » sont érigées à la manière de sentinelles qui veillent sur un monde englouti par le temps. Les formes courbes des amphores évoquent les lignes élégantes et voluptueuses d’anciens objets, tandis que rougeoyants, ils réchauffent l’atmosphère et illuminent les salles d’exposition. À leurs côté, se dressent des totems lumineux éclairant le chemin des visiteurs et des chercheurs de vestiges. Leurs formes mystérieuses et leur peau de dentelle suscitent l’imagination, invitant les visiteurs à plonger dans les profondeurs de l’histoire. La scénographie résonne comme un écho à travers les âges et rappelle que derrière chaque objet découvert se cache une histoire à découvrir.

Venez fabriquer une sculpture collective ! Vous pourrez rencontrer les artistes de la compagnie lors d’un atelier de sculptures proposé aux visiteurs. Parents et enfants (à partir de 7 ans) pourront imaginer des amphores et des volumes avec de la colle, du carton et des outils de découpes. Les pièces fabriquées lors de l’atelier pourront s’empiler les unes sur les autres pour créer des petits totems qui resteront dans l’espace du musée. Le nombre de volume donnera corps à une installation éphémère collective qui sera en écho avec l’installation de scénographie présenter cette nuit là sur la façade et dans le hall du musée.

Archéa, archéologie en pays de France 56 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr https://www.instagram.com/museearchea/;https://www.facebook.com/archea.musee/ [{« link »: « https://les-plastiqueurs.com/ »}] Au sein d’un bâtiment contemporain, ARCHÉA propose de faire découvrir l’histoire de notre territoire à travers le résultat des recherches archéologiques menées depuis 30 ans. Près de 750 objets issus de 87 sites archéologiques présents dans les collections du musée sont présentés au sein d’une exposition permanente vivante et interactive. Bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, éléments à manipuler et maquettes aident à mieux saisir cette histoire.

© Archéa, archéologie en pays de France En transport en commun : Ligne RER D station Louvres : consulter les horaires sur www.transilien.com Compter environ 30 mn de trajet depuis Gare du Nord. La gare est à moins de 20 mn de marche à pied du musée Bus des CIF : ligne R6 Louvres RER- Centre, arrêt rue aux blés : consulter les horaires sur https://www.iledefrance-mobilites.fr/. Compter 9 mn de trajet depuis la gare, les départs se faisant en fonction de l’arrivée des RER (attention, pas de service les dimanches et jours feriés). En voiture : Sur la RD317, prendre la sortie Louvres – centre puis la direction de la mairie. Des parkings publics et gratuits sont disponibles à proximité de La Poste et de l’espace Bernard Dague, à moins de 200 m. à pied du musée. 2 places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite dans la rue de Villeron. Accès handicapé

©Lydie Turco