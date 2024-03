Initiation et chantier participatif de peinture à l’ocre Martizay, samedi 25 mai 2024.

Visites de sites, chantiers participatifs de restauration ou de rénovation, inventaire participatif du patrimoine bâti, initiations, ateliers thématiques… La Fabrique du Patrimoine est un projet collaboratif et porté par le Parc de la Brenne, autour du patrimoine bâti, des savoir-faire …

La peinture à l’ocre, aussi appelée peinture suédoise ou peinture à la farine, est une technique écologique, économique et durable, adaptée à l’intérieur comme à l’extérieur.

Durant la matinée, nous découvrirons avec le CPIE Brenne-Berry les principes et les nombreux avantages de cette technique et nous réaliserons ensemble des échantillons de peinture à l’ocre. Ce moment sera l’occasion de se pencher sur les nuanciers adaptés à l’architecture rurale du Parc de la Brenne.

L’après-midi, lors d’un chantier participatif, nous appliquerons la peinture sur les menuiseries d’un logement du XVIe siècle (daté de 1536 !) dans un hameau situé sur la commune de Martizay. EUR.

Début : 2024-05-25 09:30:00

fin : 2024-05-25 16:30:00

Le Bouchet

Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

