Initiation aux chants d’oiseaux Jullouville, jeudi 2 mai 2024.

Initiation aux chants d’oiseaux Jullouville Manche

Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert printanier, au cours d’une balade, apprenez à identifier quelques chants typiques de passereaux du littoral. Prévoir bottes et jumelles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 09:00:00

fin : 2024-05-02 11:00:00

Jullouville 50770 Manche Normandie

