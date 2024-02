initiation au tataki zomé Ch’Ty Coz Bulat-Pestivien, samedi 25 mai 2024.

Créer votre propre sac avec une impression végétale selon la méthode Tataki Zomé, ça vous dit ? Lysiane et Sarah vous proposent un atelier tataki Zomé qui consiste à marteler sur un tissu des végétaux fraîchement cueillis pour réaliser une impression tout ce qu’il y a de plus naturelle !

Atelier sur inscription, ouvert aux adultes et aux enfants accompagné . Si possible apporter un marteau ou un galet . Organisé par un air de fête à Bulat. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 16:30:00

Ch’Ty Coz 1 Lieu-dit Plassen Ar Skol

Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne chtycoz@orange.fr

L’événement initiation au tataki zomé Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol