INITIATION AU CHANT CHORAL AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE Montpellier, samedi 27 avril 2024.

INITIATION AU CHANT CHORAL AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE Montpellier Hérault

Do mi sol do, Do sol mi do !

Castafiore ou La Callas, artiste en devenir ou chanteur.se de salle de bains, fans de karaoké décalé ou très premier degré, votre voix est le plus beau des instruments. Apprenez donc à l’apprivoiser et la sublimer !

Do mi sol do, Do sol mi do !

Castafiore ou La Callas, artiste en devenir ou chanteur.se de salle de bains, fans de karaoké décalé ou très premier degré, votre voix est le plus beau des instruments. Apprenez donc à l’apprivoiser et la sublimer !

La causette accueille Marie, artiste multiple pleine d’énergie et de spontanéité. La jeune femme vous propose un voyage vocal complet et inoubliable pratique respiratoire, découverte de la colonne d’air, maintien du souffle, diction, prononciation… de l’Orient à la Méditerranée, la chanteuse partage sa passion depuis plus de 20 ans avec joie de vivre et légèreté.

Fondatrice de la méthode Kunda-Voix, mais aussi très investie dans le tissus associatif avec des heures d’ateliers à son actif, Marie saura vous dévoiler les secrets insoupçonnés de vos cordes vocales et de votre souffle, échos de notre personnalité et de nos émotions.

AU PROGRAMME

Echauffement corporel et vocal (souffle, pranayamas, yoga du souffle, vocalises…)

Improvisations vocales (jeu d’harmonie, cercle sonore)

Ecoute et apprentissage de chants traditionnels d’Orient et de Méditerranée

Adultes tous niveaux 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

6 Rue Saint-Denis

Montpellier 34000 Hérault Occitanie lacausettebonjour@gmail.com

L’événement INITIATION AU CHANT CHORAL AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE Montpellier a été mis à jour le 2024-03-21 par OT MONTPELLIER