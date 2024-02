Initiation à l’ornithologie au marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines. Ver-sur-Mer, jeudi 1 août 2024.

Initiation à l’ornithologie au marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines. Ver-sur-Mer Calvados

Entre marais et mer, ce milieu abrite de nombreux oiseaux migrateurs. On recense une centaine d’espèces d’oiseaux très diverses. Cette balade sera l’occasion de les découvrir et de les observer.

(2-3km/2h) Niveau 1

Animation grand-public

Réservation obligatoire escapadenature.lpst@gmail.com

Entre marais et mer, ce milieu abrite de nombreux oiseaux migrateurs. On recense une centaine d’espèces d’oiseaux très diverses. Cette balade sera l’occasion de les découvrir et de les observer.

(2-3km/2h) Niveau 1

Animation grand-public

Réservation obligatoire escapadenature.lpst@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 10:00:00

fin : 2024-08-01 12:00:00

Le Paisty Vert, parking au bout de la voie, extrémité Ouest de la commune

Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie escapadenature.lpst@gmail.com

L’événement Initiation à l’ornithologie au marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines. Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Bayeux Intercom