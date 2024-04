Initiation à l’aquarelle et au croquis de terrain Loches, lundi 26 août 2024.

Découvrez le plaisir de peindre en pleine nature. Denis Blanc, peintre animalier, vous accompagnera sur le terrain et vous apprendra quelques astuces pour réaliser aquarelles et croquis.

2.52.5 2.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 09:15:00

fin : 2024-08-26 11:45:00

Allée du Maquis Césario

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

