Initiation à la typographie Musée de l’Abbaye Saint-Michel Gaillac, samedi 18 mai 2024.

Initiation à la typographie Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Musée de l’Abbaye Saint-Michel Entrée libre

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Au Musée de l’abbaye, « Les Ecrits9 » proposeront une une initiation à la typographie à partir des oeuvres des collections que vous pourrez ainsi voir d’un oeil nouveau !

Musée de l’Abbaye Saint-Michel Place Saint-Michel, 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie 05 63 57 14 65 http://www.ville-gaillac.fr © musée de l’Abbaye Saint-Michel

Ce musée créé dans les sous-sols de l’abbaye Saint-Michel de Gaillac, présente des collections d’objets d’art et de traditions populaires. On peut y découvrir des collections d’archéologie, une galerie consacrée à la vigne et au vin, une autre aux productions de verre et de terre avec une collection particulière de mortiers à sel. On trouve aussi une salle d’art sacré et une salle consacrée au compagnonnage.

