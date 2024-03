Initiation à la guitare Brasserie d’Orville Louvres, vendredi 12 avril 2024.

Initiation à la guitare C’est le moment de débuter ou reprendre en douceur ton apprentissage de la guitare. Une initiation gratuite, ouverte à tou·te·s. Vendredi 12 avril, 17h00 Brasserie d’Orville Initiation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T17:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T17:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:00:00+02:00

Tu as toujours voulu essayer à la guitare ? Tu voudrais ressortir ton instrument désaccordé du placard ? Ou bien, tu penses que No woman, No cry ne devrait plus avoir de secret pour toi ?

↪️ C’est le moment de venir profiter d’une soirée toute spéciale proposée par Guillaume. Professeur de guitare, il viendra proposer une session d’initiation à la brasserie, ce vendredi 12 avril, à partir de 18 h.

Des guitares seront à disposition, mais tu peux ramener ta tienne, c’est encore mieux ! Électrique ou acoustique, enfant comme adulte, débutant ou confirmé, tout le monde est le bienvenu !

Pas besoin de s’inscrire. Viens dès le début du cours.

INITIATION GRATUITE POUR TOU·TE·S

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Toutes les infos sur l’event Facebook : ICI

Force & Houblon! CheerZ !

INITIATION À LA GUITARE

Vendredi 12 avril

Début du cours à 18 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

Brasserie d’Orville 29 rue de paris 95380 louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://fb.me/e/y9bZspeZD »}]

brasserie d’orville cours