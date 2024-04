INAUGURATION MUSÉE DU CHÂTEAU Capestang, vendredi 24 mai 2024.

Venez découvrir la résidence d’été des archevêques de Narbonne et sa toute nouvelle scénographie. Il fut à la fin du Moyen-Âge une splendide demeure que certains n’hésitent pas à qualifier de palais.

Le château a certes subi les outrages du temps, mais heureusement, ce qui fut la partie la plus prestigieuse du logis est toujours là pour témoigner de la splendeur passée.

Au 1er étage d’une vaste tour rectangulaire couronnée au sud de mâchicoulis sur arcs et contreforts, se trouve une magnifique salle d’apparat. Au plafond, vous pouvez voir sur les closoirs de nombreuses scènes de l’époque animaux, scènes galantes et religieuses. Une table numérique tactile, une mise en lumière, un récit sonore vous plongent au plus près de l’Histoire et de ce monument emblématique de Capestang.

Visite guidée proposée par Dominique Saillard, guide conférencier. .

Début : 2024-05-24

fin : 2024-05-24

Place gabriel péri

Capestang 34310 Hérault Occitanie

