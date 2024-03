Imprimons le végétal entre terre et rivière_ENS2024 Heuilley-sur-Saône, mercredi 22 mai 2024.

Imprimons le végétal entre terre et rivière_ENS2024 Heuilley-sur-Saône Côte-d’Or

Baladez-vous en bord de Saône avec l’Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs. Faites le plein de connaissances sur la végétation du bord de l’eau, récoltez avec parcimonie quelques échantillons et confectionnez votre tableau végétal. Celui-ci saura se révéler grâce à la lumière du soleil.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Prévoyez des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. EUR.

Début : 2024-05-22 09:30:00

fin : 2024-05-22 12:00:00

Heuilley-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté elodie.chatelain-bardey@eptb-saone-doubs.fr

L’événement Imprimons le végétal entre terre et rivière_ENS2024 Heuilley-sur-Saône a été mis à jour le 2024-03-01 par COORDINATION CÔTE-D’OR