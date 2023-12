Marché des créateurs impasse de l’Ecole Marckolsheim, 6 avril 2024 07:00, Marckolsheim.

Marckolsheim,Bas-Rhin

Bijoux fait main, artisanat et créateurs de tout poils se réunissent pour vous proposer leurs créations..

2024-04-06 fin : 2024-04-07 . EUR.

impasse de l’Ecole

Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est



Handmade jewellery, craftsmen and creators of all kinds of hair come together to offer you their creations.

Joyería hecha a mano, artesanía y creadores de todo tipo se dan cita para ofrecerle sus creaciones.

Handgemachter Schmuck, Kunsthandwerk und Designer aller Art versammeln sich, um Ihnen ihre Kreationen anzubieten.

