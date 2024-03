IGORRR 6MIC Aix En Provence, mercredi 19 juin 2024.

Avec le Savage Sinusoid de 2017, Igorrr a largement prouvé être une force musicale vraiment unique – et le Spirituality And Distortion de 2020 confirme cette réputation bien méritée. Fusionnant des styles musicaux disparates allant du death et du black metal au breakcore, en passant par le balkanique, le baroque et la musique classique, de manière aussi non conventionnelle et imprévisible que passionnante, Igorrr se démarque de tout autre acte, et Spirituality And Distortion affiche une gamme aussi large d’émotions que de sons. « Se limiter à une seule émotion m’ennuie beaucoup ; la vie est une large gamme d’émotions – parfois on est heureux, parfois triste, en colère, agacé, nostalgique ou émerveillé« , déclare le cerveau derrière tout cela, Gautier Serre.

Tarif : 25.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-06-19 à 20:30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13