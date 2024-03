Identifier les arbres avec leurs feuilles Espace naturel régional de Bois Chardon Draveil, samedi 18 mai 2024.

Identifier les arbres avec leurs feuilles Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 18 mai, 09h00 Espace naturel régional de Bois Chardon

Début : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:00:00+02:00

Pouvez-vous me citer quelques noms d’arbres forestiers ? Et savez-vous les identifier avec leurs feuilles ?

Après une petite présentation du vocabulaire de la feuille et de l’arbre, apprenez à utiliser une clé d’identification pour mettre un nom sur les arbres qui nous entourent.

Au passage, nous partagerons quelques anecdotes et informations surprenantes sur la vie des arbres.

Espace naturel régional de Bois Chardon 20 rue de Champrosay 91210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France

forêt arbre

R.E.N.A.R.D.