I receive you / Bird & Renoult Musée de l’Hospice Saint-Roch Issoudun

I receive you / Bird & Renoult Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 22h00 Musée de l’Hospice Saint-Roch Entrée libre

Performance sonore autour des ondes

Jean-Philippe Renoult ey Dinah Bird sont des artistes passionnés par le son et la mystique des ondes. Ils étaient accueillis en résidence d’artiste à Issoudun en 2022, sur la création d’archives sonores des antennes de Saint-Aoustrille.

Ils nous proposent en 2024 une restitution liée à cette aventure acoustique et mémorielle à l’occasion de la sortie de leur édition de K7 et de la publication de leur projet.

Musée de l'Hospice Saint-Roch Rue de l'Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun

Enfin, un parc de sculptures, aménagé sur les anciens jardins, potagers et vergers de l’hospice, présente 19 artistes modernes et contemporains.

© J.P Renoult