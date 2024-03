HYPERCULTE + Ashinoa | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant

TARIFS

prévente : 11€*

sur place : 14€

Derrière Hyperculte se cachent Simone Aubert (Massicot) et Vincent Bertholet (Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp).

La première tape sur sa batterie avec une précision millimétrée. L’autre apprivoise sa contrebasse et la fait chanter en boucles. Tous deux ouvrent la bouche en litanies répétitives et inspirées. Le tout se mélange en une transe boule de feu, à la fois méditative et d’une énergie hors du commun.

Issu de la scène musicale DIY genevoise, le duo postpunk / rock expérimental, Hyperculte revient avec son troisième album. Mélangeant des rythmes disco et une noirceur gothique, le groupe se retire de l’étouffement du capitalisme tout en saluant les activistes environnementaux et les communautés contre-culturelles.

+ Ashinoa

Le quatuor Lyonnais, Ashinoa, sortira son deuxième album « L’Orée » le 25 mars via le label indépendant britannique Fuzz Club Records. Parfois percussif et dansant, parfois hypnotique et cinématographique, ses paysages sonores largement entraînés par des synthétiseurs semblent à la fois du passé et du futur.

Alors que le minimalisme Krautrock*, précédente sortie du groupe évoquait des villes post-industrielles froides et sombres, l’expérimentalisme kosmische* de « L’Orée » vous emmène plutôt dans un voyage instrumental à travers la nature sauvage par le biais d’électroniques psychédéliques à forme changeantes.

* Le Krautrock (également appelé kosmische Musik, en allemand « musique cosmique ») est un vaste genre de rock expérimental qui s’est développé en Allemagne de l’Ouest à la fin des années 1960 et au début des années 1970.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2024-02-05/hyperculte https://fb.me/e/3mOeq8i4D

Hyperculte