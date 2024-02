Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Programmation 2024 Paroles d’hospitaliers Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune, samedi 6 avril 2024.

Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Programmation 2024

Paroles d’hospitaliers Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune Côte-d’Or

Venez à la rencontre des professionnels de santé d’hier et d’aujourd’hui des Hospices Civils de Beaune pour une visite inédite de l’Hôtel-Dieu !

Docteur Arnaud Chèvre, praticien hospitalier équipe mobile de soins palliatifs, et Docteur Joseph Larfouilloux, pédiatre à la retraite, vous invitent à une visite-rencontre à l’Hôtel-Dieu de deux générations de médecins hospitaliers qui croisent leurs regards et leurs pratiques sur leurs activités respectives au sein des Hospices Civils de Beaune.

Samedi 6 avril à 14h30

Tout public Billet Entrée Jauge limitée à 30 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu

ou en billetterie dans la limite des places disponibles 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06 16:00:00

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu Hospices Civils de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Hôtel-Dieu Hospices de Beaune

Programmation 2024

Paroles d’hospitaliers Beaune a été mis à jour le 2024-02-21 par COORDINATION CÔTE-D’OR