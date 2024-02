Hôtel-Dieu Hospices de Beaune Programmation 2024 Atelier L’ œil du spécialiste secrets d’archives Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune, mercredi 7 février 2024.

Découvrez le quotidien du métier d’archiviste et les principes de conservation des documents.

Comment collecter et inventorier des archives ?

Quelles sont les techniques de préservation des papiers anciens et contemporains ?

Comment décrypter textes et images ?

À partir de la présentation de pièces originales, les professionnels de l’Hôtel-Dieu vous emmènent explorer l’envers du décor !

Tous les mercredis à 15h30

7/14/21/28 février

3/10/17/24 avril

2/9/16/23/30 octobre

Tout public Billet Découverte Jauge limitée à 18 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune:

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 15:30:00

fin : 2024-02-28 16:30:00

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

