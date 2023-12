Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune Programmation 2024 – CHARITÉ Ateliers des sens « Arômes des caves » Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Beaune Catégories d’Évènement: Beaune

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 17:00:00 . Venez découvrir par ses parfums l’histoire des anciennes caves et du domaine viticole des Hospices Civils de Beaune, ancré dans les Climats du vignoble de Bourgogne ! Marie-France Bravard, créatrice des Ateliers Vins & Parfums, et un médiateur du site vous guident sur cette visite-atelier olfactive, à la rencontre des senteurs de l’Hôtel-Dieu. Samedi 8 juin et 22 juin

Samedi 13 juillet

Samedi 14 et 21 septembre

De 15h à 17h Tout public – Billet Découverte – Jauge limitée à 18 personnes

Réservation sur le site internet des Hospices Civils de Beaune

> https://hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/menu EUR.

Hôtel-Dieu – Hospices Civils de Beaune Rue de l’Hôtel-Dieu

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

