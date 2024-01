Visite insolite – Rallye à Honfleur Quai Lepaulmier Honfleur, samedi 3 août 2024.

Visite insolite – Rallye à Honfleur Quai Lepaulmier Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 16:00:00

fin : 2024-08-03

Gaston est un jeune pêcheur. Dans sa famille, on pêche la crevette de père en fils à Honfleur, depuis 6 générations. Mais le rêve le plus cher de Gaston, c’est de devenir humoriste. Un jour, son grand-père lui fait une révélation étonnante la recette pour faire une bonne blague serait cachée dans la ville ! Parcourez la ville à travers un rallye-découverte, décryptez les énigmes et aidez Gaston à trouver les 5 ingrédients qui lui permettront de faire une bonne blague !

Dans le cadre des Etonnants patrimoine.

Quai Lepaulmier Office de Tourisme

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact@ot-honfleur.fr



