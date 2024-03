Hommage à Yahav Winner Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, mardi 28 mai 2024.

Hommage à Yahav Winner Hommage au cinéaste israélien Yahav Winner, assassiné par le Hamas le 7 octobre dans son kibboutz natal de Kfar Aza, à l’âge de 37 ans. Projection de trois de ses films, dont le bouleversant « The Boy » Mardi 28 mai, 19h00 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-28T19:00:00+02:00 – 2024-05-28T21:00:00+02:00

« Un conflit constant existe en vous lorsque vous regardez par-dessus la clôture ce qui se passe à Gaza. »

Le jeune cinéaste israélien Yahav Winner a été assassiné par le Hamas le 7 octobre à Kfar Aza, son kibboutz natal, alors qu’il protégeait sa femme et leur bébé âgé d’un mois, parvenus à s’enfuir. Il venait d’achever la réalisation d’un film autobiographique bouleversant, The Boy, né du traumatisme d’avoir vu le père de son meilleur ami mourir sous ses yeux, atteint par un obus de mortier tiré depuis Gaza en mai 2008. Elle-même cinéaste, son épouse Shaylee Atary porte depuis le 7 octobre la mémoire de Yahav, celle de ses films, celle de leur vie si brutalement brisée.

Projection des courts métrages de Yahav Winner, « The Boy » (2023, 26 min), « Indian Grave » (2021, 18 min) et « Three Deep Breaths » (2020, 12 min)

En présence de la cinéaste Shaylee Atary, épouse de Yahav Winner (sous réserve).

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple, 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France

