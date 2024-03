HOLIDAY ON ICE – NO LIMITS – HOLIDAY ON ICE ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly, mercredi 19 mars 2025.

Venez jouer avec Holiday on Ice et plonger dans l’univers incroyable du jeu sous toutes ses formes : Casse-tête, échecs, jeux de hasard, d’adresse, de réflexion ou de patience, jeux vidéos… Dans NO LIMITS, le nouveau spectacle d’Holiday on Ice, il y en a pour tous les goûts et toute la famille s’y retrouve !Aux côtés de Flynn et Sadi, les deux héros du nouveau spectacle d’Holiday on Ice, vous allez combattre des monstres terrifiants, participer à une course de char épique dans une arène romaine, découvrir le Far-West sauvage des cow-boys et vivre de nombreuses autres aventures plus palpitantes les unes que les autres.Préparez vous à être étonné et charmé car dans NO LIMITS, tout est possible… ou presque !Avec son impressionnant écran LED tridimensionnel, d’une surface de 200 m2, et ses quelques 300 projecteurs, dont une installation lumineuse cinétique unique au monde, NO LIMITS repousse les standards techniques du spectacle vivant et crée sur la glaceune symphonie de lumière qui met parfaitement en valeur les performances magistrales de nos 40 patineurs et artistes.Avec NO LIMITS, le prochain spectacle d’Holiday on Ice, vous allez en prendre plein les yeux !

Tarif : 19.90 – 89.00 euros.

Début : 2025-03-19 à 17:30

Réservez votre billet ici

ZENITH DE ROUEN Avenue des Canadiens 76120 Le Grand Quevilly 76