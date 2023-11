Vanlife Expo Bordeaux Hippodrome Bordeaux Le Bouscat Le Bouscat, 1 juin 2024, Le Bouscat.

Vanlife Expo Bordeaux 1 et 2 juin 2024 Hippodrome Bordeaux Le Bouscat Tarifs : 7 € – 15 €. Enfant -15 ans gratuit.

Fort de son succès en Bretagne, le salon Vanlife Expo arrive en Nouvelle-Aquitaine pour une première édition très attendue.

Du projet « Fait Maison » au véhicule clé en main, retrouvez un grand nombre de modèles de vans et fourgons aménagés, neufs ou d’occasion ; des tentes de toit ; mini-caravanes teardrops inspirées des modèles américains ; aménageurs artisanaux, prestataires de service aux voyageurs ; accessoiristes ; équipementiers ; …

Enfin, le salon fera la part belle aux jolies histoires de voyage, conférences et témoignages de baroudeurs. Tout pour passer aisément la journée en faisant une pause entre deux visites de stands au bar des nomades et aux food trucks en profitant d’un concert.

Vanlife Expo, c’est aussi un rassemblement de passionnés, voyageurs débutants et confirmés, qui ont envie de passer un week-end ensemble pour faire des rencontres sympas.

Hippodrome Bordeaux Le Bouscat 8 avenue de l'hippodrome 33110 LE BOUSCAT Le Bouscat 33110 Migron Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vanlife Expo