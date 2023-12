Courses hippiques en semi-nocturne Hippodrome Arnac-Pompadour, 3 août 2024, Arnac-Pompadour.

Arnac-Pompadour Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 16:00:00

fin : 2024-08-03

Si vous avez l’âme d’un turfiste ou juste pour tenter votre chance, profitez des courses hippiques en semi-nocturne pour miser quelques deniers.

Au programme : courses de plats et obstacles sur l’un des plus beaux hippodromes de France.

Pour clôturer la journée en beauté : rendez-vous au cœur de l’hippodrome pour assister à l’épreuve reine du cross avec en toile de fond le château de Pompadour !

Soirée festive avec repas du cochon.

Une expérience à vivre en familles ou entre amis !!!

Goûter offert sur l’hippodrome et animations pour les plus petits !

Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique des tribunes sur réservation au 05 55 73 33 64.

Hippodrome

Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze