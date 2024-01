Bio ou lavie improvisée d’un héros anonyme Henrichemont, samedi 20 avril 2024.

Bio ou lavie improvisée d’un héros anonyme Henrichemont Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

La Compagnie Eux propose un concept innovant et original aux spectateurs lors de leurs prestations. Ces différents comédiens écrivent la représentation au fur et à mesure. Il s’agit d’un théâtre improvisé

Si vous aimez les spectacles interactifs,vous serez au bon endroit ! Ici, rien n’est écrit et tout reste à inventer afin que vous puissiez découvrir au fil de la mise en scène l’histoire de ce héro anonyme.

5 EUR.

2 Rue des Quatre Nations

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire



