HARP / EIGA / ICE SEALED EYES Le Molotov Marseille, vendredi 5 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:59:00+02:00

Pour la sortie de leur nouveau single

“ To See Dreams Die “,

HARP organise une soirée pour fêter cet événement, accompagné d’EIGA et ICE SEALED EYES.

HARP [Thrash/Death/Prog – Marseille]

Exilés sur l’île où ils sont nés, en Corse, le groupe Harp voit le jour en 2018.

Influencés par la scène death, thrash et groove metal des années 90, les quatre musiciens ne renient pourtant pas leurs origines classic rock, progressives, ou même grunge, mixant et englobant le tout d’un univers lyrique emprunt de philosophie et de poésie fortement inspiré par la nature qui les entoure.

Le groupe définit une approche originale des genres mentionnés plus haut et perpétue la singularité de leur univers à travers la sortie de leur dernier single EXILE ou lors d’apparitions en première de Landmvrks ou encore Sepultura à Marseille, leur ville d’accueil où le groupe a su emmener un public convaincu à travers des confins encore inexplorés d’un metal aux multiples visages.

www.linktr.ee/harpband

EIGA [Metalcore – Montpellier]

Eiga est un groupe de metalcore moderne originaire de Montpellier, en France, qui s’inspire de contes et de légendes pour créer sa propre mythologie. Les thèmes de la mort, de la connexion divine et de la découverte de soi sont intimement liés à leurs récits. Rencontrez des personnages qui se lancent dans une quête incessante d’authenticité, s’efforçant de transformer leurs vies fragmentées en une vie pleine de sens.

www.instagram.com/eiga_mtp

ICE SEALED EYES [Newcore – Belgique]

ICE SEALED EYES est un groupe de newcore belge.

Leur musique oscille entre ambiances massives, passages mélodiques puissants et breaks punitifs.

Ces jeunes musiciens puisent leurs influences dans le metalcore moderne comme Loathe, Thornhill, Northlane et bien d’autres…

www.linktr.ee/icesealedeyes

_____________________________________________________________

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur