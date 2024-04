HAPPY MARCHÉ DE VILLENEUVE, MARCHÉ DE PRODUCTEURS. AU DOMAINE DE VILLENEUVE Claret, dimanche 21 avril 2024.

Une dizaine de producteurs de pays se réunissent au Domaine de Villeneuve pour un marché convivial où sont proposées des produits locaux et des assiettes gourmandes

Retour de notre marché avec les produits du terroir et le pain cuit à l’ancienne.

Dimanche 21 avril, l’ancien four à pains du domaine reprend du service avec la cuisson de pains à l’ancienne par un paysan boulanger Olivier Mourrin qui cultive et produit ses propres céréales à Canaules dans le gard.

Nous accueillerons une dizaine de producteurs dans la cour du domaine. Des hommes et des femmes qui présenteront leur savoir-faire, ils vous diront tout le plaisir qu’ils ont à mettre sur les étals des produits que le visiteur peut emporter mais également consommer sur place.

En effet des formules à l’assiette seront proposées à midi et chacun peut déguster en toute convivialité, les moules et huîtres de la méditerranée, les charcuteries et fromages de la Haute-Loire, les beignets d’oignons doux des Cévennes, le foie gras d’Aveyron, les gourmandises à base de châtaignes des Cévennes, les tapenades et olives artisanales gardoises ainsi que des fraises et des asperges de saison. Le tout accompagné de bons vins du domaine et du pain cuit au feu de bois dans le four ouvert pour l’occasion.

Des tables et des chaises seront à disposition.

Le marché sera ouvert de 10h à 18h. Le pain sera disponible en fin de matinée.

A 14 h et à 15 h, atelier découverte et présentation des vins nouvellement médaillés puis dégustation à la barrique du vin rouge Pic Saint Loup Fol’Envie et Diamant rouge 2023 en cours d’élevage. Une surprise cette année, une nouvelle cuvée Fol’envie blanc Chardonnay à découvrir.

Il est conseillé de se faire inscrire sur www.domaine-de-villeneuve.com pour participer à ces ateliers.

A 17 h 30, tirage de la tombola gratuite avec à la clé deux paniers de produits du terroir.

Anne-Lise, Victorine, Thibaut et Bernard Fraisse

Le temps de cette journée, l’ancien four à pain du XIIème siècle reprendra du service avec la cuisson des pains par un boulanger professionnel.

Des ateliers de dégustation seront proposés directement dans les chais d’élevage.

Entrée libre

Tables et chaises à disposition pour restauration sur place .

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

149 Chemin des horts

Les Embruscalles

Claret 34270 Hérault Occitanie

