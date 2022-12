Week-end des Grands Crus de Bordeaux Hangar 14 Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rendez-vous du 17 au 19 juin 2022, pour la 17ème édition du Week-end des Grands Crus ! Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’Union des Grands Crus de Bordeaux réunit 131 Châteaux et assure le rayonnement de ces millésimes et des viticulteurs qui les créent à travers le monde.

Réunis entre amoureux de la vigne et du vin, vous pourrez profiter d’échanges authentiques avec les propriétaires et les représentants des châteaux. Des activités inédites vous seront proposées cette année, pour vous rassembler dans un cadre convivial. Parmi elles, la dégustation de plus de 110 Grands Crus de Bordeaux, sur les rives de la Garonne.

Rendez-vous du 9 au 11 juin 2023 au Hangar 14 de Bordeaux. Programme disponible sur le site de l’événement.

