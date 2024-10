Halloween au Parc du Petit Prince Ungersheim Haut-Rhin

Ungersheim

Ungersheim

Halloween au Parc du Petit Prince Ungersheim, samedi 26 octobre 2024.

Halloween au Parc du Petit Prince

Rue de l’Espoir Ungersheim Haut-Rhin

Le Parc du Petit Prince va vous faire frissonner de plaisir ! Déambulez dans les allées pour rencontrer des créatures de l’ombre ! Au programme ? Attractions thématisées (le Manoir, Halloween Express, le Chemin des Froussards, Trampoline Park spécial revenants), animations inédites (dont un spectacle, l’Ecole des petits sorciers” qui initie les élèves aux rituels de sorcellerie) et jeu de piste mystérieux pour retrouver des bonbons dissimulés…

A partir du 5 octobre et jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint, le Parc du Petit Prince va vous faire frissonner de plaisir ! Déambulez dans les allées pour rencontrer des créatures de l’ombre ! Au programme ? Attractions thématisées (le Manoir, Halloween Express, le Chemin des Froussards, Trampoline Park spécial revenants), animations inédites (dont un spectacle, l’Ecole des petits sorciers” qui initie les élèves aux rituels de sorcellerie) et jeu de piste mystérieux pour retrouver des bonbons dissimulés… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 10:00:00

fin : 2024-10-26 22:00:00

Rue de l’Espoir

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est contact@parcdupetitprince.com

L’événement Halloween au Parc du Petit Prince Ungersheim a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région

samedi 26 octobre 2024 Halloween au Parc du Petit Prince Ungersheim Halloween au Parc du Petit Prince Rue de l'Espoir Ungersheim Haut-Rhin 2024-10-26 à .Le Parc du Petit Prince va vous faire frissonner de plaisir ! Déambulez dans les allées pour rencontrer des créatures de l'ombre ! Au programme ? Attractions thématisées (le Manoir, Halloween Express, le Chemin des Froussards, Trampoline Park spécial revenants), animations inédites (dont un spectacle, l'Ecole des petits sorciers" qui initie les élèves aux rituels de sorcellerie) et jeu de piste mystérieux pour retrouver des bonbons dissimulés...