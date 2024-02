Halloween au Château de Duras Duras, jeudi 31 octobre 2024.

Tremblez, Halloween revient au Château de Duras !

Entrez dans le château et vivez une soirée d’horreur !!! Pour l’occasion, n’hésitez pas à sortir votre costume le plus effrayant !

Réservation obligatoire en ligne.

– Créneau horaire à choisir, merci de le respecter

– Vestiaire obligatoire pour les sacs et objets jugés dangereux

– Merci de respecter les consignes

– dès le porche du château franchi, aucun retour possible, tremblez

– Aucun remboursement possible, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-31

fin : 2024-10-31

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-de-duras.com

