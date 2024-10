Habibi Love Fest. ~ Oriental vibes Party spécial Middle East w/ Sham Mann Club ! Le Mazette Paris

Habibi Love Fest. ~ Oriental vibes Party spécial Middle East w/ Sham Mann Club ! Le Mazette Paris, samedi 12 octobre 2024.

Habibi Love Fest. ~ Oriental vibes Party spécial Middle East w/ Sham Mann Club ! Le Mazette Paris Samedi 12 octobre, 20h00 12/15/17/20€

Rdv le samedi 12 octobre pour une soirée XXL dans les 3 espaces spécial Middle East dans la péniche plus groovy de Panama aka le Mazette avec nos invités du collectif Sham Mann Club !!

❤️ ❤️ HABIBI LOVE FEST. DAY #2 ❤️ ❤️

️ SPECIAL MIDDLE EAST WITH SHAM MANN CLUB ️

POST CHAABI ⎃ ELECTRO ⎃ FOLKTRONICA ⎃ TRANCE

⍨⍨ SAM. 12 OCT ⍨ 20H-6H ⍨ 3 SALLES ⍨ LIVES & DJS ⍨⍨

Pour fermer les summer vibes comme il se doit, Habibi Love organise un festival de 2 jours dans deux de ces lieux de préférence à Paris !! Après une soirée axé Maghreb sounds le vendredi 11 octobre à La Folie dans La Villette, on vous donne rdv le samedi 12 octobre pour une soirée XXL dans les 3 espaces spécial Middle East dans la péniche plus groovy de Panama aka le Mazette avec nos invités du collectif Sham Mann Club !!

De classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground, l’objectif est de te propulser haut et loin. Une expérience sonore exquise remplie d’amour et de danses effrénées !! Yallahhh

⍨⍨⍨ 3 ESPACES ⍨ 3 AMBIANCES ⍨⍨⍨

MAIN ROOM : SHAM MANN CLUB

CONTRE SOIREE : HABIBI VIBES

ROOFTOP : HOUSE THE CASBAH

⎃ ⍲⍎ ⍦ ⏦ ⍨ ⌲ LINE UP

⎃ ⎃ ⎃ ⎃ MAIN STAGE : SHAM MANN CLUB ⎃ ⎃ ⎃ ⎃

⍨ Post Chaab ⍨ Electro ⍨ Folktronica ⍨ Trance ⍨

Le club Sham Mann propose une expérience unique pour tou.te curieux.se qui veut découvrir les musiques underground d’ici et d’ailleurs concoctées par des artistes indépendant.e.s juste en bas de la rue. Transe, danse, voyageons ensemble sur les vibes electro pour faire la fête et décoloniser les arts.

⏁ WAEL ALKAK (live set) ⏁

Wael Alkak, musicien et producteur franco-syrien, mêle musique électronique et traditions du levant et du monde arabe. Basé à Paris depuis 2012, il propose des performances live hybrides, fusionnant synthétiseurs, machines et rythmes chaâbi. Son projet “Wael Alkak live” explore la richesse de la culture syrienne tout en s’inspirant des scènes électroniques européennes.

▷ [https://www.instagram.com/waelalkak](https://www.instagram.com/waelalkak)

▷ [https://www.youtube.com/@waelalkak](https://www.youtube.com/@waelalkak)

▷ [https://soundcloud.com/waelalkak](https://soundcloud.com/waelalkak)

▷ [https://waelalkak.bandcamp.com/album/alkak-live-2020](https://waelalkak.bandcamp.com/album/alkak-live-2020)

⏁ RIMOL FALA (live opening) ⏁

Rimol fala est une fusion électro-acoustique portée par rimo darwish, mêlant sa grosse caisse et sa voix avec les sonorités électroniques de Wael Alkak, ainsi que les influences de la musique arabe et kurde. Né de la richesse culturelle du nord de la Syrie, ce projet transcende les frontières musicales. Inspiré par l’énergie vibrante de Berlin, rimol fala propose une expérience sonore innovante et immersive.

⏁ COLONEL ABU DIAB (DJ Set) ⏁

Colonel abu diab en tant que dj, il mélange des variations de styles. Ses sets, infusés de productions locales, oscillent entre basses, percussions et cultures.

▷ [https://www.instagram.com/mhd.dibo](https://www.instagram.com/mhd.dibo)

⏁ DJ ENKIDO (DJ Set) ⏁

Dj et producteur syrien, enkido est renommé pour sa fusion unique de mélodies orientales avec les rythmes palpitants du psytrance. Né et élevé en Syrie, enkido a toujours été profondément connecté à la riche tradition musicale du moyen-orient. Il canalise cette passion dans son travail, en mélangeant des sons arabes et orientaux traditionnels avec les beats hypnotiques et énergiques de la psytrance, créant ainsi une expérience auditive immersive qui transporte les auditeurs dans un autre monde.

▷ [https://www.instagram.com/omar.nossirat](https://www.instagram.com/omar.nossirat)

⎃ ⎃ ⎃ ⎃ ROOFTOP & CONTRE-SOIREE ⎃ ⎃ ⎃ ⎃

⏁ DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental vibes) ⏁Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

▷ [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

▷ [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

⏁ BINOME (Modern Arabic & Oriental sounds) ⏁Binôme sont entrées en collision grâce à un amour partagé des sons menaçants, lancinants et hypnotiques, issus de la funk, de la deep house et de l’électro. Chaque track de ce duo de filles est un scénario dont vous êtes le héros et la vie est un très long set. Legalize Macarena !! Mélissa et Souada vous partagent des pépites mélodieuses, hypnotiques et menaçantes en provenance du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, des sons traditionnels à l’électro en passant par la funk et la house. Danser, taper du pied et partir loin, mais toujours ensemble, voilà le programme !!

▷ [https://www.instagram.com/binome.music](https://www.instagram.com/binome.music)

▷ [https://soundcloud.com/binome-890238243](https://soundcloud.com/binome-890238243)

⏁ GROOVALIZACION DJs (Oriental vibes) ⏁Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

▷ [https://www.instagram.com/groovalizacion.radio](https://www.instagram.com/groovalizacion.radio)

▷ [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

▷ [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/)

▷ [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

BILLETTERIE :

PRÉVENTES : 20h – Minuit // 12 euros

Minuit – End // 17 euros

Tickets :

> Shotgun : [https://shotgun.live/events/habibi-love-special-middle-east](https://shotgun.live/events/habibi-love-special-middle-east)

> Dice : [https://link.dice.fm/K0b8bc445472](https://link.dice.fm/K0b8bc445472)

> RA : [https://fr.ra.co/events/2002179](https://fr.ra.co/events/2002179)

TARIFS SUR PLACE :

20h – Minuit // 15 euros

Minuit – End // 20 euros

Infos Pratiques

⏰ Horaires d’ouverture : 20h – 6h

Le Mazette : 69 port de la Râpée 75012 Paris

Ⓜ Gare de Lyon (1/14) Bercy (14/6) Gare d’Austerlitz (5/10)

IG : [https://www.instagram.com/lemazette](https://www.instagram.com/lemazette)

