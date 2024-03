Gyslain N – Danser sous les bombes L’Unisson Saint-jean-de-la-ruelle, samedi 13 avril 2024.

Gyslain N – Danser sous les bombes Gyslain.N sur scène, ce sont les mots, le langage, la poésie et le groove qui partent en voyage et vous embarquent avec eux. Un périple qui se vit à travers la présence et l’énergie déployée, avec … Samedi 13 avril, 20h30 L’Unisson Voir https://billetterie-saintjeandelaruelle.mapado.com/

À la croisée de la chanson, du Slam et du hip-hop, l’univers de Gyslain.N oscille entre poésie et prose, teinté d’influences urbaines. Cet amoureux des mots qui se définit comme apprenti des arts, des écrits et des oralités, va partout où sa plume le mène, du texte à la musique, du livre à la scène. À la fois espiègle et introspectif, parfois dansant et parfois contemplatif, le show est fait de mots qui répondent aux mélodies comme dans un corps à corps.

Chant, Poésie : Gyslain NGUENO / Clavier : Rémy TCHANGODEÏ / Basse : Jean-Michel WARLUZELLE / Batterie, Percussions : Greg D’ADARIO / Crédit photo : Julie CHEKRI

Durée 1h

À partir de 12 ans

L'Unisson 27 Rue Bernard Million, Saint-jean-de-la-ruelle

Julie Cherki