GWEN SOLI ET MONSIEUR G Nilvange, dimanche 14 avril 2024.

GWEN SOLI ET MONSIEUR G Nilvange Moselle

Dimanche

Gwen Soli & Monsieur G. proposent un concert intimiste d’une rare élégance, tour à tour tendre et plein d’espièglerie comme une délicatesse hors du temps à savourer. Avec malice et complicité, ils partagent tous deux un kaléidoscope de compositions originales. Parce qu’une femme n’est pas une mais mille, ils proposent une palette de la féminitude dans toute sa richesse et ses secrets. De sa voix tantôt douce, tantôt rauque, une femme se dévoile… un peu. La poésie est au rendez-vous, un brin coquin, parfois caustique, magnifiée par l’interprétation chaleureuse de Gwen.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

14 rue Clémenceau

Nilvange 57240 Moselle Grand Est info@legueulard.fr

