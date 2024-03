Guinguette tête-bêche Soirée spectacle avec Morenica Lieu-dit Kerlagadec Plozévet, jeudi 30 mai 2024.

Comme d’habitude, buvette et restauration sur place, ouverture à 18h30 après la vente de pain, début des concerts à 20h30

– Morenica est un groupe de quatre musicien·nes qui interprète des musiques traditionnelles de Méditerranée et d’Occitanie. Depuis sa création en 2019, Morenica revisite et réarrange des chants polyphoniques issus d’un patrimoine traditionnel populaire avec un regard nouveau, en ajoutant des sonorités modernes, des textures électro-acoustiques, parfois psychédéliques, tout en conservant les mélodies et paroles originelles, à l’identité marquée et reconnaissable.

– Première partie Battements, un duo piano batterie qui nous entraine sur les plages du coin. Tantôt poétique, parfois transcendantale mais toujours hypnotisant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 19:00:00

fin : 2024-05-30

Lieu-dit Kerlagadec Ferme tête-bêche

Plozévet 29710 Finistère Bretagne contact@tete-beche.bzh

