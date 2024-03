GUINGUETTE DE PRINTEMPS DU RÉCIF Montpellier, samedi 27 avril 2024.

La 4ème Guinguette Du Récif arrive à grands pas !

Et quoi de mieux qu’une bonne guinguette pour fêter le changement de saison et l’arrivée du printemps ?

Au programme

– de la musique

– du spectacle vivant

– des jeux pour petit.es et grand.es

– un coin chill où s’allonger, profiter du soleil, et papoter

– de la nourriture

– une buvette super organisée

– une équipe bénévole des plus motivées

Alors même si tu connais pas encore la programmation dans ses détails, n’hésites pas à bloquer la date !

Entrée libre, bar et nourriture sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 22:00:00

Avenue Georges Clemenceau

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement GUINGUETTE DE PRINTEMPS DU RÉCIF Montpellier a été mis à jour le 2024-02-28 par OT MONTPELLIER