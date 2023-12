GRUISSAN BEACH RUGBY Gruissan, 26 juillet 2024, Gruissan.

Gruissan Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-28

Prêt pour un week-end festif et sportif ? La Gruissan Beach Rugby est un événement incontournable à ne manquer sous aucun prétexte. Surtout si vous souhaitez rencontrer des personnalités ! Melvyn JAMINET, Damien CHOULY, Maxime MACHENAUD, Gaëlle HERMET… tous membres de l’équipe de France dans leur carrière respective ont déjà parrainé ou marrainé le plus grand tournoi à toucher d’Europe. Cette année encore, l’Office de Tourisme et l’Aviron Gruissanais Rugby vous réservent de belles surprises.

Programme 2024 à venir.

Gruissan 11430 Aude Occitanie



