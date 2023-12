Visite « ambiance spéléo » Grottes de Blanot Blanot Catégories d’Évènement: Blanot

Début : 2024-07-26 19:00:00

fin : 2024-07-26 21:00:00 . Le vendredi soir, place à la visite « ambiance spéléo »! Cette exploration vous donnera une vision différente de la grotte et vous fera entrer dans la peau d’un spéléologue en herbe ! Visite effectuée à la lumière de nos lampes frontales, découverte de galeries supplémentaires non empruntées lors des visites guidées,etc… Et pour terminer cet instant convivial, un verre de l’amitié nous attendra à la sortie!

12 personnes maximum

A partir de 7 ans, obligatoirement accompagné d’un adulte.

Casques et lampes fournis, prévoir habits qui ne craignent rien.

Visite « ambiance spéléo » de classe 0. Sur réservation EUR.

Grottes de Blanot Les Grottes

Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

