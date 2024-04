Grimp’Arbres Fête de la Nature Montfort-sur-Meu, samedi 25 mai 2024.

Grimp’Arbres Fête de la Nature Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu fête la nature le 25 mai au parc municipal ! Durant cette journée festive et de rencontre, vous aurez l’occasion de découvrir la nature de la ville autrement et de vous sensibiliser à sa préservation.

De 14h à 18h, venez grimper dans les arbres avec Cap Arbres, au moyen de techniques spécifiques pour un maximum de sécurité et un minimum d’impact sur le milieu. Découvrir le milieu arboré, l’écosystème, observer la faune et la flore environnantes, se déplacer dans le houppier et grimper jusqu’à la cime en toute sécurité.

Gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Grimp’Arbres Fête de la Nature Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2024-04-06 par OT Lac de Trémelin