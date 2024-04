GRIBOUILLE CAFÉ À LA MINOTERIE Gardouch, jeudi 25 avril 2024.

GRIBOUILLE CAFÉ À LA MINOTERIE Gardouch Haute-Garonne

Coordinatrice de notre équipe café, Sophie a aussi des talents de dessinatrice graphiste. Elle vous propose de la retrouver pour dessiner librement à plusieurs !

Venez vous installer confortablement et laissez vos crayons et vos idées danser sur le papier. Sophie sera présente pour vous guider et vous encourager tout au long de l’atelier, et vous proposera des exercices et des techniques pour vous aider à développer votre style personnel.

Accès libre et gratuit carnets et crayons à disposition sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 14:00:00

fin : 2024-04-25 00:00:00

Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

L’événement GRIBOUILLE CAFÉ À LA MINOTERIE Gardouch a été mis à jour le 2024-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE