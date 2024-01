Visite commentée de l’Office de Tourisme : « La Haute-ville et ses remparts » Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville, vendredi 26 avril 2024.

Visite commentée de l’Office de Tourisme : « La Haute-ville et ses remparts » Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26 16:00:00

De la Révolution Française, en passant par la Guerre de Cent ans, la Haute Ville se dévoile.

Egarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous !

Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.

Durée : 1h30 – Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation obligatoire.

De la Révolution Française, en passant par la Guerre de Cent ans, la Haute Ville se dévoile.

Egarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous !

Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.

Durée : 1h30 – Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation obligatoire.

.

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion

Granville 50400 Manche Normandie information@otgtm.fr



L’événement Visite commentée de l’Office de Tourisme : « La Haute-ville et ses remparts » Granville a été mis à jour le 2024-01-15 par OTGTM – BIT Bréhal