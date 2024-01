Festiv’en Marche, le festival de la chanson belle et rebelle Grange Fernand Maillaud Mouhet, jeudi 16 mai 2024.

Mouhet Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-05-16 20:15:00

fin : 2024-05-20

12ème édition du Festival de la Chanson belle et rebelle.

Ce festival, organisé par l’association Festiv’ en Marche, soutient et fait découvrir la chanson française, dite à texte et d’expression. Entre soirées découvertes, concerts, spectacle jeune public, documentaire, exposition ou encore finale d’un concours de chanson, venez découvrir la richesse de ces cinq jours !

Grange Fernand Maillaud

Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire



