Grands jeux en bois sous les arbres ! Prieuré de Serrabona Boule-d’Amont, samedi 1 juin 2024.

Grands jeux en bois sous les arbres ! Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 11h00 Prieuré de Serrabona Gratuit. Entrée libre.

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T15:00:00+02:00

Venez découvrir les grands jeux en bois du prieuré (alquerque, pont aux singes, échecs, etc.) sous les grands arbres des jardins du prieuré !

Prieuré de Serrabona 66130 Boule d’Amont Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 84 09 30 https://www.ledepartement66.fr/dossier/leprieuredeserrabona/ https://visitezlepayscatalan.fr/prieure-de-serrabona/ Depuis le Xe siècle, Sainte-Marie de Serrabona, à la fois église paroissiale et prieuré d’une communauté de chanoises augustins, veille sur la vallée du Boulès du haut de la « bonne montagne », en catalan la « serra bona ».

Au sortir du Moyen Âge, le lent déclin des villages alentour entraîne sa déchéance. L’église, d’abord fortifiée, est finalement abandonnée et sert d’étable. Au début du XXe siècle, sa tribune-jubé en marbre rose est dégagée. Restauré depuis les années 1960, ce haut lieu de l’art roman domine aujourd’hui un vaste espace naturel protégé. Le prieuré de Serrabona est devenu en 1968 propriété du Département des Pyrénées-Orientales, qui mène sur tous ses sites une forte démarche de valorisation. En plus de sa conservation et de son entretien, il a ainsi choisi de l’animer à travers des visites commentées, des concerts et des manifestations culturelles dans les jardins et dans l’église.

