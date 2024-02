Grands concerts d’été Pascal Obispo au Vélodrome Arcachon, mercredi 24 juillet 2024.

Afin de fêter sur scène 30 ans de succès, Pascal Obispo, accompagné de 12 musiciens, a proposé depuis octobre 2023 sa tournée événement.

Comme à son habitude, l’artiste a conçu un show dont il a le secret, à la fois explosif, convivial et chargé d’émotions.

Il y chante ses plus grands succès égrenés au cours de 30 années consacrées à la musique, ainsi que ceux composés pour ses amis artistes.

Cet anniversaire nous réserve d’ores et déjà d’excellents moments de partage et de correspondances à ne pas manquer.

Pascal Obispo, très attaché au Bassin d’Arcachon, a été un des premiers à occuper la scène en 2001. Un retour donc symbolique pour les Grands Concerts d’Été et pour la ville d’Arcachon. Rendez-vous le mercredi 24 juillet !

Tarifs de 54 à 74 euros

Places non numérotées.

Le 24 juillet 2024 à 20h. Ouverture des portes à 19h30.

3 Rue Guynemer

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine tourisme@arcachon.com

