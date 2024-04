Grande marée… Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Lamballe-Armor, mercredi 10 avril 2024.

Grande marée… Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Profitez des grandes marées et de l’estran de notre belle baie de Saint-Brieuc en ce mois d’Avril pour venir connaître les rudiments de la pêche à pied en compagnie de Monsieur Jean ! Les techniques de pêche et les bons coins n’auront plus de secrets pour vous.

Monsieur Jean vous invite à vous mettre en quête du crabe qu’on appelle « étrille ».

À travers cette sortie plus sportive, puisqu’il s’agit de retourner de grosses pierres à marée basse, nous trouverons aussi d’autres crustacés lors de cette pêche à pied.

N’oubliez pas de vous munir de gants et de bottes.

Important Pour cette sortie, une bonne condition physique est recommandée ( marcher sur les rochers, pierres plus ou moins lourdes à soulever). Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans et accompagnés obligatoirement d’un adulte.

Durée 3h environ

Renseignement et réservation en ligne.

Un point météo sera effectué la veille et plus de renseignements seront donnés ainsi que le lieu de RDV précis après réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10

Planguenoual

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Grande marée… Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Lamballe-Armor a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André