Grand vide-grenier Saint-Sylvestre-sur-Lot, 22 mai 2022, Saint-Sylvestre-sur-Lot. Grand vide-grenier Saint-Sylvestre-sur-Lot

2022-05-22 06:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne Saint-Sylvestre-sur-Lot EUR 0 0 L’association Un sourire pour Jade organise un grand vide-greniers. nBuvette et restauration sur place. L’association Un sourire pour Jade organise un grand vide-greniers. nBuvette et restauration sur place. +33 7 86 14 97 23 L’association Un sourire pour Jade organise un grand vide-greniers. nBuvette et restauration sur place. vide grenier

Saint-Sylvestre-sur-Lot

