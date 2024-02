Grand Prix Rétro d’Yvois 2024 Carignan, samedi 1 juin 2024.

Les samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2024, CARIGNAN accueillera la 16ème édition du Grand Prix Rétro d’Yvois, avec un rallye touristique et gastronomique de près de 160 km à travers les Ardennes et la Meuse le premier jour et, le dimanche, les fameuses démonstrations d’autos et de motos, sur un parcours fermé en centre-ville. Des participants venus d’une grande partie de l’Europe présenteront les catégories suivantes : cyclecars, tricyclecars, vintages, classics et motos. Une bourse de pièces autos et motos sera proposée pour la 1ère fois. Buvette et petite restauration, boutique de souvenirs, manège d’antan pour les enfants, orgue de barbarie, exposition d’autos et de motos.Entrée gratuite.www.facebook.com/gpryvoishttps://grandprixretroyvois.fr/

