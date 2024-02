GRAND GALA Bar-le-Duc, samedi 8 juin 2024.

GRAND GALA Bar-le-Duc Meuse

Samedi

L’Horlogerie des Ducs vous convie à son second gala ! Plus grand, plus fort que le précédent, attendez vous à être surpris.

Repas, spectacle, découvertes … et quelques annonces officielles ! Réservez votre soirée, l’Horlogerie des Ducs va remettre les pendules à l’heure !Tout public

150 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 20:00:00

fin : 2024-06-08

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

L’événement GRAND GALA Bar-le-Duc a été mis à jour le 2024-02-12 par OT SUD MEUSE