Goûter-spectacle Hypo, Glisse et Mi (Cie Circonvolution) au Chapiteau Mimulus !

Le dimanche 14 avril à 15h, c’est à l’occasion d’un après-midi goûter-spectacle que l’équipe de Mimulus vous donne rendez-vous ! Découvrez le solo de monocycle et accordéon « Hypo, Glisse et Mi » de la Cie Circonvolution. Triple championne de France de monocycle et musicienne accomplie, Lucie Carbonne relève le défi de jouer avec l’équilibre sur les rythmes et les émotions d’un répertoire électrique..

Gâteaux et confiserie seront en vente sur place. Un moment en famille à ne pas louper !

Réservations auprès de l’École de Cirque Mimulus au 06 12 69 84 51 ou sur Hello Asso.

Tarifs 8€ adultes / 5€ enfants et adhérents. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire administration-mimulus@orange.fr

