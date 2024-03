Goûter scientifique « Les arbres » Médiathèque Alain Sabaud La Roche-sur-Yon, mardi 23 avril 2024.

Goûter scientifique « Les arbres » Une animation proposée par la Ville de La Roche-sur-Yon – Pays de la Loire Grandeur Nature Mardi 23 avril, 15h30 Médiathèque Alain Sabaud Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque.

Début : 2024-04-23T15:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T15:30:00+02:00 – 2024-04-23T16:30:00+02:00

C’est quoi un arbre ? Combien de temps ça vit ? Comment ça pousse ? Est-ce que ça fleurit ? Comment on les reconnaît ?… Venez poser vos questions et découvrir les feuilles, les écorces, les odeurs… avec une médiatrice scientifique et les ouvrages de la médiathèque. Le goûter sera ensuite offert aux participants.

Médiathèque Alain Sabaud 106 rue du Général Guérin 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Le Bourg sous la Roche Vendée Pays de la Loire

